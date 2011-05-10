ГПУ: Тимошенко отказалась от адвоката в деле о газовых соглашениях

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что лидер партии “Батьківщина”, бывшая премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отказалась пригласить адвоката для предоставления юридической помощи по возбужденному против нее уголовному делу относительно газовых соглашений 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины сегодня, 10 мая, принял решение о допуске по уголовному делу об обвинении Юлии ТИМОШЕНКО как специалиста в области права народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО, отмечается в сообщении.

Одновременно, с целью осуществления надлежащей защиты, Ю.ТИМОШЕНКО разъяснены требования ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса Украины (Порядок приглашения и назначения защитника) и предложено определиться и пригласить адвоката для предоставления юридической помощи в обеспечении прав на защиту.

“Однако Ю.ТИМОШЕНКО от этого предложения отказалась. Поэтому следователем в соответствии с действующим законом Украины в ближайшее время будет решен вопрос о назначении бесплатного адвоката, который имеет достаточные процессуальные полномочия”, - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.