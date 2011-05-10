ГПУ отказалась подпускать экспертов Кучмы к пленкам Мельниченко

Следователь Генеральной прокуратуры Украины отказал экс-президенту Украины Леониду КУЧМЕ в привлечении иностранных экспертов, рекомендованных американским адвокатом Аланом ДЕРШОВИЦЕМ, к проведению фоноскопических экспертиз записей бывшего майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Л.КУЧМЫ Виктор ПЕТРУНЕНКО.

По его словам, следователь не указал причину отказа, текст соответствующего постановления, однако, вместе с тем разъяснил, что Л.КУЧМА имеет право обжаловать этот документ у прокурора.

Защитники экс-президента, считая отказ незаконным и нарушающим гарантированное Конституцией и законами Украины право Л.КУЧМЫ на защиту, попросили следователя предоставить им данное постановление для ознакомления.

"Мы надеемся, что следователь в установленные законом сроки предоставит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства КУЧМЫ, и их подзащитному не будут создаваться препятствия в обжаловании этого незаконного решения", - отметил В.ПЕТРУНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте возбудила в отношении Л.КУЧМЫ уголовное дело по ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Записи бывшего охранника экс-президента Украины Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, возбужденным в связи с убийством Г.Гонгадзе.

26 апреля адвокаты Л.КУЧМЫ подали ходатайство о назначении иностранных экспертов для проведения шести фоноскопических экспертиз. “Обращение защиты вызвано тем, что проведенные по делу экспертизы не дают ответа на принципиальные ключевые вопросы, и направлено на реальное обеспечение права на защиту, закрепленного в ст. 63 Конституции Украины”, - отмечали адвокаты.