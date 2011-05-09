Янукович: День Победы объединяет поколения и служит источником патриотизма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет День Победы праздником, который объединяет все поколения и является неисчерпаемым источником патриотизма.

Об этом идет речь в поздравлении Президента по случаю Дня Победы, размещенном на официальном сайте главы государства.

«День Победы для нашего народа – праздник, который объединяет все поколения и является неисчерпаемым источником патриотизма, веры в собственные силы и возможности», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ поздравил с этим светлым днем весь украинский народ и, в первую очередь, ветеранов, которые, по его словам, мужественно преодолели огненные фронтовые дороги, честно выполнив свой воинский и гражданский долг.

«Мы всегда будем помнить о том, как долгие 1225 дней и ночей Украина была оккупирована фашистскими вандалами. Оккупирована, но не сломлена. Захвачена, но не поставлена на колени», - говорится в поздравлении.

Президент отмечает, что с первых дней войны плечо к плечу с боевыми побратимами других национальностей украинские воины, партизаны и подпольщики боролись с ненавистным врагом. «В горниле битвы с фашизмом раскрылись наилучшие черты защитников Родины – мужество, самопожертвование и неслыханный героизм», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Неоценимым, по его словам, также является жизненный подвиг тех, кто поднял из пожарищ города и села, отстроил разрушенное народное хозяйство, заложил фундаменты независимой Украины. Эти люди и сегодня учат нас мудрости, выдержке, терпению и оптимизму, заметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал всем им здоровья, душевного тепла, благосостояния и мира на долгие и счастливые годы.