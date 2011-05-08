Жена Луценко не верит анонимным врачам, якобы обследовавшим ее мужа

Супруга экс-министра внутренних дел Ирина ЛУЦЕНКО будет требовать независимого обследования своего мужа в гражданской больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народная самооборона», об этом она сообщила сегодня после встречи с начальником Лукьяновского СИЗО Игорем ШЕЙКИНЫМ и представителями Департамента по вопросам выполнения наказаний. По их словам, проведено очередное обследование состояния здоровья Юрия ЛУЦЕНКО.

И.ЛУЦЕНКО подвергает сомнению информацию о стабильном состоянии здоровья мужа, поскольку «сегодня уже 17-й день голодания и 4-й день полного отказа им от употребления пищи, «смеси для голодающих», а также капельниц с витаминами для поддержки организма».

По словам супруги экс-министра, руководство уверяет, что до сих пор не поступил ответ от Генпрокуратуры о разрешении на применение средств для принудительного кормления удерживаемого под стражей Ю.ЛУЦЕНКО.

«Поразил циничный ответ: обследование врачей сегодня подтвердило, что Ю.ЛУЦЕНКО не нуждается в принудительном кормлении, поскольку его состояние стабильное», - возмутилась супруга экс-министра.

Кроме того, она отметила, что представители СИЗО отказались предоставить результаты медицинского обзора ее мужа, которого вроде бы осмотрели в пятницу независимые гражданские врачи. Фамилии врачей, проводивших медосмотр, названы не были.

И.ЛУЦЕНКО напомнила, что она трижды обращалась в Генпрокуратуру и следователю ВОЙЧЕНКО позволить ей присутствовать на медобследовании мужа, но ответа так и не получила.

«Причина отказа – запрещение со стороны Генпрокуратуры выдать мне на руки настоящие документы, а также публично озвучить фамилии врачей», - отметила И.ЛУЦЕНКО.

«Отказ со стороны СИЗО выдать мне результаты медобследования вынуждает меня делать вывод о том, действительно было ли проведено медицинское обследование моего мужа, были ли это настоящие врачи, а также я ставлю под сомнение все заявления Генпрокуратуры о стабильном состоянии здоровья моего мужа», - сказала И.ЛУЦЕНКО.

Она также заявила, что в понедельник, 9 мая, опять намерена посетить СИЗО для получения информации о состоянии здоровья ее мужа.