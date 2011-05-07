Украина и ЕС начали переговоры о дальнейшем упрощении визового режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом 6 мая сообщил украинским журналистам директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Андрей ОЛЕФИРОВ.

«Мы начали переговоры про внесение изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении визового режима», - сказал он.

Пор словам представителя МИД, новые переговоры предусматривают, в первую очередь, расширения списка граждан, пользующихся дополнительными преференциями от соглашения.

Так, еще для трех категорий граждан – представителей религиозных, профессиональных и негосударственных общественных организаций – будут введены бесплатные визы и определены документы, являющиеся достаточными для свидетельствования о цели поездки, а также для получения визы.

А.ОЛЕФИРОВ отметил, что в ближайшее состоятся технические консультации по этому вопросу, а уже в июле, во время второго раунда переговоров, стороны планируют выйти на подписание документа.

«Речь идет не о годах, даже не про полгода, а намного быстрее», - сказал представитель украинского МИДа.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима в июне 2007 года. Оно вступило в силу с 1 января 2008 года.

11 апреля Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС одобрил мандат для Еврокомиссии на проведение переговоров с Российской Федерацией, Украиной и Молдовой об изменениях соглашений об упрощении визового режима.