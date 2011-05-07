Присяжнюк обещает все ветеранам жилье в ближайшие 2 года
12:52, 07 мая 2011Политика
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В очереди - почти 5 тысяч человек
Власти Киевской области рассчитывают в ближайшие два года обеспечить всех ветеранов войны жильем.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед торжествами для ветеранов в помещении Киевской облгосадминистрации заявил председатель КОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК.
«Я думаю, что мы в Киевской области за один-два года это выполним», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК, отметив, что в столичном регионе в очереди на жилье находятся почти 5 тыс. ветеранов и инвалидов войны, и еще 2 тыс. человек нуждаются в выделении социальных автомобилей.
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