Присяжнюк обещает все ветеранам жилье в ближайшие 2 года

Власти Киевской области рассчитывают в ближайшие два года обеспечить всех ветеранов войны жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед торжествами для ветеранов в помещении Киевской облгосадминистрации заявил председатель КОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

«Я думаю, что мы в Киевской области за один-два года это выполним», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК, отметив, что в столичном регионе в очереди на жилье находятся почти 5 тыс. ветеранов и инвалидов войны, и еще 2 тыс. человек нуждаются в выделении социальных автомобилей.