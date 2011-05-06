Тимошенко: дело Луценко в Страсбурге рассматривается вне очереди

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Европейский суд по правам человека в ближайшее время рассмотрит обращение бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о нарушении его конституционных прав и незаконности его удержания под стражей.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала на пресс-конференции в Сумах.

"Европейский суд по правам человека на днях будет рассматривать вопрос Юрия ЛУЦЕНКО и будет принимать решение", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Европейский суд по правам человека сразу по получении обращения Ю.ЛУЦЕНКО обратился к украинскому правительству с соответствующим запросом.

"Дело Юрия ЛУЦЕНКО сейчас рассматривается в Европейском суде вне очереди, и я возлагаю на это надежду", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа". Экс-министру выдвинуты обвинения по трем уголовным делам за злоупотребление служебным положением. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

16 февраля 2011 года Печерский районный суд Киева продлил срок удержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.

20 апреля Ю.ЛУЦЕНКО полностью завершил ознакомление с материалами 47 томов возбужденного против него уголовного дела.

Ю.ЛУЦЕНКО заявлял, что обжаловал в Европейском суде по правам человека решение Печерского районного суда Киева о своем задержании, а также решении о возбуждении уголовных дел против него.