Тимошенко: дело Луценко в Страсбурге рассматривается вне очереди
Экс-премьер возлагает на это надежду
Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Европейский суд по правам человека в ближайшее время рассмотрит обращение бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о нарушении его конституционных прав и незаконности его удержания под стражей.
Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала на пресс-конференции в Сумах.
"Европейский суд по правам человека на днях будет рассматривать вопрос Юрия ЛУЦЕНКО и будет принимать решение", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее словам, Европейский суд по правам человека сразу по получении обращения Ю.ЛУЦЕНКО обратился к украинскому правительству с соответствующим запросом.
"Дело Юрия ЛУЦЕНКО сейчас рассматривается в Европейском суде вне очереди, и я возлагаю на это надежду", - добавила она.
Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа". Экс-министру выдвинуты обвинения по трем уголовным делам за злоупотребление служебным положением. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.
16 февраля 2011 года Печерский районный суд Киева продлил срок удержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.
20 апреля Ю.ЛУЦЕНКО полностью завершил ознакомление с материалами 47 томов возбужденного против него уголовного дела.
Ю.ЛУЦЕНКО заявлял, что обжаловал в Европейском суде по правам человека решение Печерского районного суда Киева о своем задержании, а также решении о возбуждении уголовных дел против него.