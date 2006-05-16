Ющенко уволил 5 председателей райгосадминистраций

Все они из разных областей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими распоряжениями от 16 мая уволил 5 председателей районных государственных администраций. Тексты распоряжений размещены на официальном Интернет-представительстве Президента Украины. Президент, в частности, уволил председателя Маневичской райгосадминистрации Волынской области Андрея СОПРОНЮКА, председателя Вильнянской райгосадминистрации Запорожской области Вадима КРИВОХАТКО, председателя Мижгирской районной государственной администрации Закарпатской области Ивана ЯРЕМУ, председателя Малинской районной государственной администрации Житомирской области Павла БАБАРЫКУ и председателя Барановской районной государственной администрации Житомирской области Николая ДЕЙСАНА. В распоряжениях не объясняются причины увольнения.

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