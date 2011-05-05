Генпрокуратуру устраивает приговор Лозинскому

Генеральная прокуратура Украины не намерена обжаловать в апелляционном порядке судебный приговор бывшему народному депутату Виктору ЛОЗИНСКОМУ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

В то же время в Генпрокуратуре заметили, что не владеют информацией о том, будет ли обжаловать приговор В.ЛОЗИНСКОМУ его адвокат, поскольку для подачи соответствующей жалобы у защитника есть время.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля приговором Днепровского райсуда Киева В.ЛОЗИНСКИЙ был лишен свободы на 15 лет за убийство жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка, которое произошло 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области.