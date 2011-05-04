Ровенский горсовет просит Януковича ветировать закон о красных флагах

Ровенский горсовет подавляющим большинством голосов принял обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой ветировать закон об обязательном вывешивании 9 мая красных флагов Победы рядом с государственными.

Как передает корреспондент УНИАН, принять такое обращение оппозиционные фракции, в частности ВО «Свобода», предложили еще на прошлом заседании сессии, однако тогда депутаты решили его доработать.

В окончательном варианте обращения были изменены некоторые радикальные требования оппозиции, в частности, касательно полного запрета использования советской символики во время массовых мероприятий в областном центре. Представители ВО «Свобода» все же предложили совету проголосовать за свой вариант обращения, однако его поддержали всего 14 депутатов.

В принятом обращении к Президенту депутаты Ровенского горсовета, в частности, отмечают, что использование советской символики «очередной раз вбивает клин между различными частями Украины».

Перед началом сессии горсовета его помещение пикетировали несколько десятков представителей Украинской народной партии, требуя не допустить использования красных флагов в городе 9 мая.

Обращение к Президенту подобного содержания (относительно запрета вывешивания красных флагов 9 мая) несколько недель назад пытались принять и депутаты Ровенского областного совета, но голосов для принятия оказалось недостаточно.