На каждые 126 избирателей - 1 наблюдатель

294 тысячи 493 наблюдателя будут следить за ходом избирательного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

По его словам, из них 287 тыс. 609 наблюдателей будут представлять различные политические партии и блоки, 3 тыс. 368 - общественные организации и 3 тыс. 516 – международные наблюдатели.

Как сообщал УНИАН, в избирательные списки внесено 37 млн. 57 тыс. 567 избирателей...