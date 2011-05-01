Литвин: нужно установить, кто стоял за делом Кучмы
"Решение суда должно быть объективным"
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что суд примет объективное решение по результатам рассмотрения дела экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ.
Об этом он заявил в интервью 5-му каналу, показанному в воскресенье.
"Единственный прогноз и ожидание - это чтобы завершились все дела объективно, честно и прозрачно", - сказал В.ЛИТВИН.
При этом, по словам спикера, ни у кого нет сомнений, что это дело нужно довести до логического завершения. Он отметил, что в конце концов нужно установить истину, кто стоял за этим делом.
"Я надеюсь, что и это будет установлено", - прибавил он.
В.ЛИТВИН отметил, что решение которое примет суд, должно быть "судебное, а не политическое или законодательное".