Литвин: нужно установить, кто стоял за делом Кучмы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что суд примет объективное решение по результатам рассмотрения дела экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу, показанному в воскресенье.

"Единственный прогноз и ожидание - это чтобы завершились все дела объективно, честно и прозрачно", - сказал В.ЛИТВИН.

При этом, по словам спикера, ни у кого нет сомнений, что это дело нужно довести до логического завершения. Он отметил, что в конце концов нужно установить истину, кто стоял за этим делом.

"Я надеюсь, что и это будет установлено", - прибавил он.

В.ЛИТВИН отметил, что решение которое примет суд, должно быть "судебное, а не политическое или законодательное".