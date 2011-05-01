Литвин об отставке правительства, выборах и тесноте в оппозиции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН теперь не видит оснований для смены правительства в Украине.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу, показанному в воскресенье.

Отвечая на вопрос, не стоит ли отправить правительство в отставку, поскольку многие его инициативы, к примеру, пенсионная реформа, проект Трудового кодекса, были раскритикованы Президентом, В.ЛИТВИН сказал: "Существует известный принцип - на переправе коней не меняют".

В то же время, по словам председателя ВР даже, если представить, что отставка состоится, вряд ли найдутся желающие занять там место на короткий срок.

В.ЛИТВИН объяснил, что уже осенью начнется подготовка к парламентским выборам. "И за этот период, как мне кажется, у нас будет тесновато в оппозиции. Вы прекрасно понимаете, что люди у нас поддерживают преимущественно тех, кто критикует власть", - сказал спикер.

"Именно поэтому идти на определенный период в правительство, даже если представить гипотетически, что будет принято решение об отставке, я думаю таких смельчаков, готовых к самопожертвованию, практически не будет", - прибавил он.

В.ЛИТВИН убежден, что нынешнему правительству стоит дать возможность реализовать себя в полной мере, доказать его «реформаторские и созидательные таланты».