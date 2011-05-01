Азаров: Тимошенко причинила коллосальный ущерб стране
21:06, 01 мая 2011Политика
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"Для меня например, тут никаких сомнений"
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не сомневается, что отдав распоряжение подписать газовые соглашения в январе 2009 года, тогдашний премьер-министр страны Юлия ТИМОШЕНКО превысила свои полномочия и последствием этого стало нанесение государству ущерба.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».
«Она безусловно превысила свои полномочия. Она не имела права давать такие указания. И она безусловно причинила своими действиями коллосальный ущерб стране. Для меня например, тут вообще никаких сомнений нет», - заявил Н.АЗАРОВ.
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