Профсоюз - власти: где светлое капиталистическое будущее?

Председатель городского совета профсоюзов Севастополя Елена КАЛУЖЕНКО заявляет, что политика дешевого труда создает в стране колоссальный сектор теневой экономики, заставляет людей работать в теневом секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.КАЛУЖЕНКО заявила сегодня на митинге на площади Нахимова, который в честь праздника 1 мая организовали и провели горсовет профсоюзов и городская организация КПУ.

«Нам долго говорили, что нас ждет светлое капиталистическое будущее, но почему-то большинство людей оказалось за чертой бедности. Колоссальное число людей получает минимальную заработную плату. Зарплата в Украине самая низкая из всех стран Европы, и значительно отстает от заработных плат в странах СНГ. Скажите: почему? Что, граждане Украины хуже работают? Ничего подобного! Просто бизнес и правительство жестко экономят на заработных платах», - заявила лидер профсоюзов Севастополя.

По ее словам, «если в Европе доля зарплат в себестоимости продукции составляет 45 процентов и выше, то в нашем государстве это всего 8 процентов». «А у бюджетников? Тарифная ставка сегодня только 65 процентов от минимальной заработной платы. И в результате наши работники образования, здравоохранения, госслужба, социальной сферы, культуры ежемесячно недополучают от 500 до 900 гривен. А значит, и пенсия у них будет меньше», - отметила Е.КАЛУЖЕНКО. Она призвала присутствующих на митинге: «Мы вместе с вами не должны допустить проведения антинародных реформ».

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, оправдались ли ожидания руководства горкома профсоюзов в отношении активности горожан-участников митинга, Е.КАЛУЖЕНКО отметила: «честно говоря, мы ожидали, что будет даже несколько меньше людей. По нашим подсчетам, на митинг в профсоюзные колонны пришли порядка полутора тысяч человек, плюс еще партийные колонны (колонна КПУ и колонна ПСПУ - УНИАН). По словам председателя горкома профсоюзов, «Наши рабочие все еще думают, что за них все решит государство, менталитет не поменялся». По словам Е.КАЛУЖЕНКО, «наверное, сыграло роль то, что сегодня поминальный день, люди поехали на кладбища, но то, что пришли представители трудовых коллективов Севастополя, это замечательно».

По утверждению Е.КАЛУЖЕНКО, заявку в органы власти на проведение митинга и шествия по городскому кольцу подавали городской совет профсоюзов и городская организация КПУ. «Видите, выборы прошли… У нас в прошлом году все партии заявились на митинг», - добавила Е.КАЛУЖЕНКО.