Профсоюзы проводят акцию «Стена правды»

Сегодня профсоюзы проводят в столице и областных центрах акцию «Стена правды».

Как сообщил журналистам председатель Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Мирослав ЯКИБЧУК, эта акция началась сегодня в 10 часов утра на Майдане Незалежности в Киеве и центральных площадях областных центров.

В рамках акции все желающие смогут оставить на «Стене правды» свои послания к власти.

«Эту акцию мы проводим уже в третий раз. Это объективное мнение, объективная позиция народа по отношению к своей власти. Она (власть – УНИАН) должна её слышать, она должна её видеть», - сказал М.ЯКИБЧУК.

Он отметил, что по результатам проведения этой акции будет составлен альбом с пожеланиями к власти от представителей всех регионов Украины. Этот альбом будет передан представителям власти.

М.ЯКИБЧУК также отметил, что в минувшие годы на «Стене правды» оставляли свои пожелания по несколько тысяч человек:

Как сообщал УНИАН, во время акции «Стена правды» будет выставлена импровизированная стена, на которой каждый желающий будет иметь возможность оставить свои сообщения и пожелание власти по поводу социальной политики в стране, которые впоследствии будут переданы в Кабинет Министров Украины, а также в местные органы власти каждого региона.

Кроме того, во время акции будут распространены результаты мониторинга НФПУ, в которых определены отрасли экономики, регионы Украины и конкретные предприятия, где вопросы трудовых отношений являются наиболее проблемными.

Акция «Стена правды» является ежегодным мероприятием НФПУ, которое проводится в Киеве и регионах Украины 1 мая.