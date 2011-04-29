Тимошенко: принудительное кормление Луценко Евросуд расценит как пытку

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что принудительное кормление в СИЗО экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО является пыткой и нарушением прав человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам.

«Это без всяческих сомнений является пыткой, и поэтому я хотела бы предупредить Генпрокуратуру и тех людей, которые собираются выполнять все ее незаконные распоряжения, что против воли человека, а именно Юрия ЛУЦЕНКО, ничего делать нельзя. Это прямо запрещено Конституцией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, принудительное кормление Ю.ЛУЦЕНКО обязательно будет признано Европейским судом по правам человека как пытка. «Пытка людей – это аморальный поступок, который обязательно будет наказан. Единственное, что вы сейчас можете сделать – это я обращаюсь к господину ЯНУКОВИЧУ – это выпустить ЛУЦЕНКО на свободу, потому что он там содержится незаконно», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 апреля, пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что Ю.ЛУЦЕНКО не голодает в СИЗО.

В ГПУ отметили, что защитниками обвиняемого Ю.ЛУЦЕНКО и его супругой в сети Интернет распространены неправдивые заявления о том, что якобы он объявил голодовку, и с 22 апреля 2011 года отказывается от пищи, в связи с чем якобы ухудшилось состояние его здоровья.

По информации руководства Киевского СИЗО, обвиняемый Ю.ЛУЦЕНКО, содержась на законных основаниях в этом учреждении, от пищи не отказывался, и продолжает принимать ее наравне с другими задержанными. Кроме того, он регулярно получает передачи.

Вчера, 28 апреля, адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН не исключил, что персонал СИЗО может перейти к принудительным действиям, чтобы кормить его подзащитного, который объявил голодовку. «Мы понимаем, что такая ситуация может возникнуть, и она возникнет. Мы понимаем, что действия определенные СИЗО может ввести в связи с объявлением Юрием Витальевичем голодовки», - сказал И.ФОМИН, добавив при этом: «Подобные действия были по отношению к моему другому подзащитному».