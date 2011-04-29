Суд признал нарушения в расследовании дела активистов налогового Майдана

Уголовное дело по обвинению шести активистов «Налогового Майдана» в преднамеренном повреждении гранитного покрытия центральной площади Киева возвращено в столичную прокуратуру для устранения нарушений, которые были допущены во время досудебного следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня во время предварительного рассмотрения указанного дела объявил судья Шевченковского районного суда Киева Евгений СИДОРОВ, удовлетворив таким образом ходатайство бывшего коменданта «Налогового Майдана» Сергея МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как отмечается в решении, рассмотрев ходатайство и изучив материалы дела, заслушав объяснения сторон - участниц процесса, «суд приходит к выводу, что дело подлежит возврату прокурору из-за наличия существенных нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса».

В частности, как отмечается в судебном решении, органами прокуратуры не были рассмотрены жалобы обвиняемого относительно нарушений, которые были допущены в ходе досудебного следствия, не обеспечено ему право на защиту, чем нарушены процессуальные права обвиняемого.

Кроме того, суд оставил всем шестерым обвиняемым меру пресечения - подписку о невыезде.

Данное решение может быть обжаловано представителями прокуратуры в апелляционном суде Киева.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева 1 апреля передала в суд уголовное дело по обвинению шести человек в повреждении плитки покрытия и металлического ограждения Майдана Незалежности столицы и перекрытии участниками акции протеста проезжей части улиц Крещатик и Институтская, что привело к существенному нарушению работы транспорта.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Его расследовало ГУ МВД Украины в г. Киеве.