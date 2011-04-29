Рейтинг потенциальных кандидатов в президенты Украины (опрос)

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг», если бы выборы в Верховную Раду Украины происходили в марте 2011 года, то 29% опрошенных однозначно приняли бы у них участие, еще 36% скорее приняли бы участие. Активность относительно выборов Президента традиционно более высокая: если бы выборы Президента Украины происходили в марте – 32% опрошенных однозначно приняли бы у них участие, еще 37% скорее приняли бы участие.

Если бы выборы Президента Украины происходили в марте 2011 года, 26,0% опрошенных (среди тех, кто пришел бы на избирательные участки) проголосовали бы за В.Януковича, 20,3% избирателей - за Ю.Тимошенко, 11,2% отдали бы свой голос - за А.Яценюка, 6,4% проголосовали бы - за С.Тигипко, 4,2% получил бы - О.Тягнибок, 3,5% - готовы поставить «птички» за П.Симоненко, по 2,8% - за В.Кличко и А.Гриценко, 1,7% - за В.Ющенко, 1,2% - В.Литвина.

Других кандидатов поддержали бы 2,6% избирателей, не поддержали бы ни одного («против всех») – 8,8%, не определились с выбором – 8,5%.

Опрос был проведен 4 – 14 марта в 2011 г., методом личного интервью (face to face). Было опрошено население Украины в возрасте от 18 годов и старшие. Исследование происходило в таких областях: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская, г. Киев, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская, АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская, г. Севастополь, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Донецка, Луганска.

Статистическая погрешность 0,95.