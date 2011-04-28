Freedom House: Украина катится к клептократии

Американская неправительственная организация Freedom House считает, что за первый год президентства Виктора ЯНУКОВИЧА Украине стала менее демократичной и продолжает двигаться к авторитаризму.

Как сообщает сайт газеты Kyiv Post, об этом говорится в отчете организации о состоянии демократии и соблюдения прав человека в Украине, который был обнародован сегодня, 27 апреля.

"При президенте ЯНУКОВИЧЕ Украине стала менее демократичной и, если нынешние тенденции не остановить, то страна может скатиться к авторитаризму и клептократии", - говорится в отчете.

В документе также отмечается, что администрация В.ЯНУКОВИЧА придает значение своей позиции внутри страны, международной репутации и продолжает реагировать на внешнее давление. Таким образом, сохраняется возможность сдерживать антидемократические тенденции.

По информации издания, к таким выводам пришли руководитель Freedom House Дэвид КРЕМЕР, а также два независимых аналитика, которые посетили Украину в феврале и пообщались с представителями власти, оппозиции и гражданского общества.

Газета напоминает, что Freedom House уже второй раз в течение последнего года указывает на сворачивание демократии в Украине. Так, в январе в собственном рейтинге Freedom House понизил Украину от "свободной" до "частично свободной" страны.

Также за последний год Украина заняла последнее место среди европейских стран в рейтинге экономических свобод The Heritage Foundation, опустившись с 162 на 164 отметку.

Киев также "отметился" самым большим упадком демократии среди всех стран Европы в рейтинге демократичности стран мира "Democracy Index 2010" и падением на 42 строчки в рейтинге свободы слова, который составляют "Репортеры без границ".

В отчете Freedom House упоминается и то, что способ формирования пропрезидентского большинства в Верховной Раде в прошлом году выходил за рамки Конституции, критикуется изменение избирательного законодательства перед местными выборами и, в частности, недопущение партии "Батькивщина" к участию в местных выборах во Львове.

В то же время авторы отчета хвалят украинскую власть за поддержку принятия закона "О доступе к публичной информации", но тут же отмечают, что антикоррупционная кампания правительства не вызывает доверия.

"Одной из наиболее тревожных тенденций президентства ЯНУКОВИЧА стало более назойливое присутствие Службы безопасности Украины (СБУ) во внутриполитической среде", - отмечается в документе.

Такая роль СБУ, согласно отчету Freedom House, является самым большим шагом назад в утверждении демократических свобод в стране.

"Существуют тревожные признаки того, что судебные и правоохранительные органы используются для сужения свободы собраний", - сказано также в отчете.

Документ не обошел вниманием украинского министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА. Так, авторы отчета, ссылаясь на критиков министра, отмечают, что позиция Д.ТАБАЧНИКА разрушает дух национальной солидарности.

В конце отчета его авторы предоставляют список рекомендаций, выполнение которых, по их мнению, должно остановить сворачивание демократии в Украине. В частности, Freedom House предлагает украинским властям ограничить роль СБУ и обеспечить ее работу в соответствии с демократической практикой, прекратить политическое преследование, осуществляемое Генпрокуратурой, искоренять коррупцию и преследовать коррумпированных чиновников независимо от их партийной принадлежности.

Также авторы отчета предлагают уволить министра образования Д.ТАБАЧНИКА, который "сеет ненужный и опасный раскол в Украине".