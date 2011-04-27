Тимошенко сказала, почему с Януковичем и Фирташем судится именно в США

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО называет свое обращение в американский суд относительно «РосУкрЭнерго» личным подарком Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и совладельцу этой компании Дмитрию ФИРТАШУ.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в социальной сети Twitter.

"Мой подарок ЯНУКОВИЧУ-ФИРТАШУ к годовщине харьковских соглашений - иск в американский суд относительно коррупции «РосУкрЭнерго». Начинаем международное следствие", - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" объяснила свое обращение в иностранный суд невозможностью защитить интересы Украины в национальных судах. "Наши суды способны лишь обслуживать власть. Будем защищать интересы Украины в международных судах. ФИРТАШ вернет 12,1 млрд. кубов газа государству", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка иск к швейцарской компании RosUkrEnergo и ее совладельцу Д.ФИРТАШУ по обвинению в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве.

В иске Ю.ТИМОШЕНКО фигурируют сто ответчиков, среди которых как частные лица, так и компании.

Согласно документам, которые поступили в окружной суд Манхеттена, обвиняемые "подорвали верховенство закона в Украине» и «обманули граждан страны», повлияв на решение Стокгольмского арбитражного суда.

В соответствии с материалами иска, сторона обвинения видит в решении Стокгольмского суда "способ получения огромных сумм наличности".

Справка УНИАН. В июне 2010 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между RosUkrEnergo, совладельцем которой является также российский "Газпром", и "Нафтогазом", обязав украинскую компанию вернуть швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. кубометров. В конце апреля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" вернул RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометров газа, которые украинский холдинг обязан был отдать по решению Стокгольмского арбитража.