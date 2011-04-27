Тимошенко сказала, почему с Януковичем и Фирташем судится именно в США

14:06, 27 апреля 2011
Политика
5482

"Начинаем международное следствие"

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО называет свое обращение в американский суд относительно «РосУкрЭнерго» личным подарком Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и совладельцу этой компании Дмитрию ФИРТАШУ.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в социальной сети Twitter.

"Мой подарок ЯНУКОВИЧУ-ФИРТАШУ к годовщине харьковских соглашений - иск в американский суд относительно коррупции «РосУкрЭнерго». Начинаем международное следствие", - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" объяснила свое обращение в иностранный суд невозможностью защитить интересы Украины в национальных судах. "Наши суды способны лишь обслуживать власть. Будем защищать интересы Украины в международных судах. ФИРТАШ вернет 12,1 млрд. кубов газа государству", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка иск к швейцарской компании RosUkrEnergo и ее совладельцу Д.ФИРТАШУ по обвинению в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве.

В иске Ю.ТИМОШЕНКО фигурируют сто ответчиков, среди которых как частные лица, так и компании.

Согласно документам, которые поступили в окружной суд Манхеттена, обвиняемые "подорвали верховенство закона в Украине» и «обманули граждан страны», повлияв на решение Стокгольмского арбитражного суда.

В соответствии с материалами иска, сторона обвинения видит в решении Стокгольмского суда "способ получения огромных сумм наличности".

Справка УНИАН. В июне 2010 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между RosUkrEnergo, совладельцем которой является также российский "Газпром", и "Нафтогазом", обязав украинскую компанию вернуть швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. кубометров. В конце апреля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" вернул RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометров газа, которые украинский холдинг обязан был отдать по решению Стокгольмского арбитража.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter