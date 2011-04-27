Азаров понял, как заботиться о ветеранах: встретил - скажи спасибо

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от руководителей всех уровней подготовиться ко Дню Победы и уделить внимание ветеранам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ сообщил, что сегодня во время расширенного заседания правительства будет заслушана информация вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО о подготовке празднования 66-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Хочу сделать ударение на том, что в первую очередь руководители всех министерств и ведомств должны обеспечить внимание к каждому ветерану войны. Без заботы, без поздравления не должен остаться ни один участник Великой Отечественной войны от столицы до самого отдаленного села. В действительности внимание к потребностям ветеранов - это ежедневная забота руководителя, а праздничный день - особенно важный итог этой постоянной работы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он требует от руководителей уделить особое внимание обеспечению своевременной выплаты денежной помощи ко Дню Победы.

Также премьер-министр отметил, что все местные органы социальной защиты должны получить четкое указание «не ожидать, пока ветеран или его родственники обратятся за получением помощи, а направить социальных работников домой к ветеранам и инвалидам, и пусть выяснят условия их жизни и своевременное получение льгот и субсидий».

«Обращаюсь ко всем членам правительства, к руководителям местных органов исполнительной власти с человеческой просьбой – лично посетить ветеранов войны в госпиталях, больницах, интернатах, обеспечить за дни, оставшиеся до праздника, обследованию материально-бытовых условий проживания ветеранов войны, чтобы оказать необходимую помощь. Возьмите под личный контроль упорядочение памятников, братских могил, мест захоронения воинов и мирного населения, погибшего в годы войны. Обеспечить ветеранам, в первую очередь, настоящий праздник 9 Мая, возложение цветов и венков, праздничные концерты и прочее. Я лично хочу, чтобы каждый житель нашей страны в этот день, встретив ветерана, поблагодарил его», - отметил глава правительства.