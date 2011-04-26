Суд возвратил дело Макаренко и Диденко в Генеральную прокуратуру

Печерский районный суд Киеве возвратил в Генеральную прокуратуру дело по обвинению бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и других лиц, которые обвиняются в злоупотреблении служебным положением относительно растраты 11 млрд. куб. м природного газа, который принадлежал компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд сегодня удовлетворил ходатайство адвокатов указанных лиц, которые замечали, что уголовное дело, возбужденное против их клиентов, должно рассматриваться в контексте с уголовным делом, которое недавно Генпрокуратура возбудила против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, обвиняя ее в неправомерности подписания газовых соглашений в 2009 году.

Как отмечается в постановлении суда, «указанные обстоятельства, которые отмечаются в ходатайстве, подлежат удовлетворению. Дело направляется в Генеральную прокуратуру».

В то же время, в постановлении суда указано, что органы прокуратуры могут обжаловать решение в апелляционном порядке.

Напомним, что в начале расследования дел МАКАРЕНКО и ДИДЕНКО экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО необнократно публично заявляла, что бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» и экс-председатель Государственной таможенной службы в ситуации с растаможкой 11 миллиардов кубов газа, который Стокгольмский арбитраж определил как принадлежащий РосУкрЭнерго, выполняли ее прямые распоряжения. "Я давала прямые команды на растаможивание этого газа , на подписание соглашений".