РФ не будет бойкотировать украинские товары, если Киев пойдет в ЗСТ с ЕС?

Сопредседатель российской оппозиционной Партии народной свободы, экс-премьер-министр РФ Михаил КАСЬЯНОВ уверен, что в случае создания зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом Россия не будет устраивать бойкот украинским товарам.

Об этом он сказал в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в РФ.

«Вопрос вступления в Таможенный союз или создание зоны свободной торговли с Евросоюзом – это вопрос не хозяйственной деятельности. Это вопрос политического выбора. По-моему убеждению, Украина - неотъемлемая часть Европы, и структура украинской экономики точно такая же, как в любой европейской стране, поэтому быть ближе к ЕС или даже в нем должно быть целью украинцев», - сказал М.КАСЬЯНОВ.

Он считает, что руководство Украины должно принять политическое решение, какая политика является приоритетной.

«Россия должна быть ближе к ЕС, Украина вместе с Россией должны двигаться в ту сторону, и эта главная цель политики», - отметил М.КАСЬЯНОВ.

По его мнению, в России ситуация более сложная, «потому что здесь существует режим, который разрушает страну, а как только он прекратит существование, Россия пойдет по своему стратегическому пути – большей интеграции с ЕС».