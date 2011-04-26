В Украину прибывает белорусская военная делегация

Сегодня в Украину с визитом прибывает белорусская военная делегация во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Юрием ЖАДОБИНЫМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны, в рамках визита 27 апреля в Киеве состоится церемония официальной встречи Ю.ЖАДОБИНА с министром обороны Украины Михаилом ЕЖЕЛЕМ и переговоры в составе делегаций обеих стран.

В ходе переговоров руководители оборонных ведомств Украины и Беларуси планируют провести консультации и обсудить состояние и перспективы развития сотрудничества в оборонной сфере.

Находясь в Киеве, представители белорусской военной делегации планируют ознакомиться с системой подготовки кадров в Национальном университете обороны Украины и в Центре подготовки офицеров для многонациональных штабов, а также задачами, организационно-штатной структурой, основными системами вооружения и военной техники отдельного полка Президента Украины.

Кроме того, программой визита предусмотрено посещение представителями белорусской военной делегации ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.