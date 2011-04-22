Ющенко: мы проиграли и газ, и стратегическую безопасность

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что позиция нынешней украинской власти относительно Харьковских соглашений изменилась, и сегодня этот документ вряд ли был бы подписан.

Такое мнение он высказал в интервью «5 каналу».

«Изменилась (позиция действующей власти - УНИАН). Это мое мнение, я анализирую, например, последний визит премьер-министра России в Украину, и его результативность... Мне кажется, если бы сейчас перед властью стоял вопрос подписывать или не подписывать Харьковские соглашения, сегодня эти соглашения уже не были бы подписаны », - отметил он.

Экс-Президент считает, что общество должно требовать у власти отменить Харьковские соглашения.

«Это благородное дело - провести денонсацию газового соглашения (2009 года) и провести денонсацию Харьковских соглашений, поскольку они не отвечают национальным интересам», - заявил В. ЮЩЕНКО.

Вместе с тем, он пока не видит желания у провластных сил отменить Харьковские соглашения. «Но это не значит, что мы не должны говорить с нацией о том, чтобы она проснулась, говорить ей: у нас есть шанс изменить это при условии вашего понимания, при условии колоссальной общественной поддержки», - сказал экс-Президент.

По его мнению, для денонсации Харьковских соглашений, которые В.ЮЩЕНКО считает «большим позором», необходимо понять, что они не принесли пользы государству. «Этим шагом с якобы намерением удешевить газ оставили российскую базу, чем мы не только отказались от собственной безопасности, мы не открыли себе завтрашний день по интеграции Украины в европейскую, в коллективную политику безопасности. То есть, мы себе закрыли будущее », - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что Украина даже не получает арендную плату за землю, которую занимает Черноморский флот РФ.

«Мы проиграли газ, поскольку он для нас дорогой. Сегодня, например, цена на Кавказе - 110 долларов. Возьмите Восточную Европу и центральную ее часть, вы можете вести дискуссию в районе 195-220, но ни о каких 450 не идет. А нам - 450, отняли 100, вышли на 350 (долларов) - и мы платим самую большую, самую дорогую в Европе цену за газ, которая экономически необоснованна, которая является коррупционной. Мы сдали национальную территорию, мы ее продали, не получив платы, не получив никаких принципов», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он еще раз отметил, что главным, по его убеждению, является то, что государство проиграло стратегическую политику безопасности. «Нет более важного: ни зона свободной торговли, ни наше ассоциированное членство (речь идет о создании ЗСТ с Евросоюзом и ассоциированном членстве Украины в ЕС, по поводу чего ведутся затяжные переговоры - УНИАН) не заменят участие Украины в коллективном европейском клубе безопасности, который дает ответ на один святой вопрос для нас - вечность Украины», - подчеркнул экс-Президент.