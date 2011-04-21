Тимошенко: для меня важно, что Луценко обратился в Европейский суд

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает несправедливым решение Апелляционного суда города Киева о продлении пребывания под стражей на один месяц экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом она сказала после заседания Апелляционного суда Киева по рассмотрению дела о продлении Ю.ЛУЦЕНКО срока пребывания под стражей, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я думаю, что все, кто присутствовал на суде, пережили настоящий шок, потому что основанием для ареста Юрию ЛУЦЕНКО было то, что он якобы своевременно и так, как хотело следствие, не читал уголовное дело. Но сегодня Юрий ЛУЦЕНКО пришел в суд с полностью прочитанным делом", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, Апелляционный суд вообще не имел оснований для содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей. "Единственное основание, которое было для его ареста (это то, что он не читает дело), вообще исчезло. Он просто сказал: я прочитал дело, что теперь мне делать в тюрьме? Но Киевский апелляционный суд не нуждался в каких-либо основаниях для того, чтобы держать его под арестом", - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает целесообразным обращение Ю.ЛУЦЕНКО в Европейский суд по правам человека для защиты своих прав. "Для меня было очень важно, что Юрий ЛУЦЕНКО обратился в Европейский суд по правам человека для того, чтобы отстоять свое честное имя и свою свободу, и Европейский суд по правам человека принял в производство это дело и, более того, будет рассматривать это по сокращенной процедуре", - сообщила она.

"Мы все будем с нетерпением ждать решения Европейского суда по правам человека и знаем, что там как раз Юрию ЛУЦЕНКО и честное имя вернут, и поставят на место украинскую власть, которая приватизировала украинское правосудие", - резюмировала она.

Как сообщалось, сегодня, 21 апреля, Апелляционный суд Киева принял решение продолжить еще на месяц срок содержания экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО под арестом.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он находится в СИЗО. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

При этом представители Генеральной прокуратуры заявили, что Ю.ЛУЦЕНКО был задержан в связи с нежеланием знакомиться с материалами уголовного дела, возбужденного против него, а также необходимостью изменения ему меры пресечения на арест.

В начале ноября 2010 года против Ю.ЛУЦЕНКО было возбуждено уголовное дело о завладении государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Ю.ЛУЦЕНКО также обвиняют в незаконном оформлении сотрудников на работу в МВД.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируют безосновательное продолжение сроков слежки за одним из подозреваемых по делу отравлении Виктора ЮЩЕНКО.