Андрей Кончаловский завершает работу над фильмом об Украине и Кучме

Андрей Кончаловский, российский кинорежиссер, обладатель и номинант престижных европейских и американских кинематографических премий, сообщил в своем блоге на «Эхо Москвы» о том, что близится к завершению его работа над документальным фильмом под названием «Битва за Украину». Проект посвящен истории и современности Украины, борьбе западной и восточной цивилизаций за нее.

Работа над фильмом шла почти три года. Его героями стали десятки политических и общественных деятелей Украины, России, стран СНГ и Западной Европы. Главная драматургическая линия выстраивается через беседы автора с Президентом Украины в 1994-2005 гг. Леонидом Кучмой, чья книга «Украина не Россия» натолкнула автора на идею этого проекта.

«Отмечу, что я делаю эту картину в рамках документального цикла «Бремя власти». Я сделал два фильма из этого цикла - об Андропове и Алиеве, собираюсь снимать фильм о Ли КванЮ, о Ярузельском. В этот же цикл попадает картина о Леониде Даниловиче Кучме, который, на мой взгляд, очень интересная политическая фигура. Он был у власти в момент перелома, когда Украина (из советской республики) стала самоопределяться, стала национальным государством, стала выбирать, с кем дружить. Потом начала «кидаться» из стороны в сторону, «прислоняясь» то к одной, то к другой «стороне», - говорит известный режиссер.

По словам Кончаловского, одним из центральных эпизодов фильма является дело об исчезновении Георгия Гонгадзе и «кассетный скандал», актуальность которого резко возросла за последний месяц. Рабочую версию этого эпизода Андрей Кончаловский разместил на сайте своего продюсерского центра.

Автор фильма, премьера которого состоится на протяжении 2011 года, отмечает: «Картина ещё не закончена. Там есть куски, которые уже готовы, и есть рабочие моменты. Но в связи с тем, что сейчас происходит на Украине, в связи с возвращением каких-то эпизодов из её истории, я решил показать вам два фрагмента. Один связан с моим разговором о роли Леонида Даниловича Кучмы в начальный период становления республики. И ещё фрагмент о «деле Гонгадзе».