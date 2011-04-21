Янукович надеется, что разговор с главами церквей снимет «ряд проблем»

Возвращение церковной собственности должно быть делом государственного внимания и контроля.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, сказал глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ на встрече с руководителями церквей и религиозных организаций Украины, отметив чрезвычайную чувствительность церковных имущественных вопросов.

“Убежден, что решение этих проблем будет способствовать восстановлению исторической справедливости в отношении верующих”, - сказал глава государства.

Президент напомнил, что поручил возобновить работу Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций при Кабинете Министров.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что целесообразно активизировать содействие благотворительной деятельности церкви. Кроме того, нуждаются в решении вопросы, связанные с тарифами на электроэнергию и коммунальные услуги.

“Важным является решение проблемы трансляции духовно-просветительских программ на телевидении, особенно учитывая возможности религиозных организаций в предотвращении проявлений аморальности, противодействии экстремизму и другим негативным явлениям”, - сказал глава государства.

Президент отметил, что по итогам сегодняшнего разговора даст соответствующие поручения правительству и местным органам власти.

В этом году Украина будет отмечать 20-летие своей Независимости, отметил глава государства. “Несмотря на временные сложности нынешнего времени, нам все-таки есть чем гордиться. Среди наших достижений за этот период не последнее место занимает реальная свобода вероисповедания”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

“На календарях и в наших сердцах также и печальные даты – 25-летие Чернобыльской трагедии и 70-летие трагедии Бабьего Яра. Надеюсь на ваше участие в мероприятиях, приуроченных к этим событиям”, - сказал глава государства.

Президент выразил убеждение, что сегодняшний разговор позволит снять ряд проблем, которые долгое время не находили урегулирования, и даст новый импульс для дальнейшего сотрудничества.