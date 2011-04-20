Арестованных членов «Тризуба» увозили в Запорожье чартерным самолетом

Народный депутат, заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина» Андрей ПАРУБИЙ требует от министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА объяснить, за какие средства оплачивался чартер с членами ВО «Тризуб» из Львова в Запорожье.

Об этом говорится в соответствующем депутатском обращении, направленном сегодня на имя А.МОГИЛЕВА.

«12 января 2011 года около 16.00 из аэропорта Львова чартерным рейсом были доставлены в Запорожье подозреваемые в повреждении памятника Сталину, незаконно установленного возле здания Запорожского областного комитета Коммунистической партии Украины. По словам очевидцев, на борту самолета находились шестеро задержанных членов общественной организации ВО «Тризуб» им. С. Бандеры и 12 вооруженных автоматическим оружием бойцов подразделения спецназначения «Беркут». Также, по словам очевидцев, самолет относился к пассажирскому типу Ан-24 и принадлежал авиакомпании «Мотор Сич», о чем свидетельствовала соответствующая надпись на борту самолета» - говорится в документе.

«Учитывая значительный общественный резонанс, который вызвало это дело, руководствуясь статьей 16 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», прошу предоставить информацию о стоимости чартерного рейса, которым были доставлены из Львова в Запорожье задержаны члены ГО ВО «Тризуб» им. С.Бандеры, а также сообщить, чьими средствами были оплачены соответствующие расходы», - заметил А.ПАРУБИЙ.