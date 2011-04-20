Арестованных членов «Тризуба» увозили в Запорожье чартерным самолетом
Парубий требует отчитаться за деньги
Народный депутат, заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина» Андрей ПАРУБИЙ требует от министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА объяснить, за какие средства оплачивался чартер с членами ВО «Тризуб» из Львова в Запорожье.
Об этом говорится в соответствующем депутатском обращении, направленном сегодня на имя А.МОГИЛЕВА.
«12 января 2011 года около 16.00 из аэропорта Львова чартерным рейсом были доставлены в Запорожье подозреваемые в повреждении памятника Сталину, незаконно установленного возле здания Запорожского областного комитета Коммунистической партии Украины. По словам очевидцев, на борту самолета находились шестеро задержанных членов общественной организации ВО «Тризуб» им. С. Бандеры и 12 вооруженных автоматическим оружием бойцов подразделения спецназначения «Беркут». Также, по словам очевидцев, самолет относился к пассажирскому типу Ан-24 и принадлежал авиакомпании «Мотор Сич», о чем свидетельствовала соответствующая надпись на борту самолета» - говорится в документе.
«Учитывая значительный общественный резонанс, который вызвало это дело, руководствуясь статьей 16 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», прошу предоставить информацию о стоимости чартерного рейса, которым были доставлены из Львова в Запорожье задержаны члены ГО ВО «Тризуб» им. С.Бандеры, а также сообщить, чьими средствами были оплачены соответствующие расходы», - заметил А.ПАРУБИЙ.