Азарову срочно звонил Янукович

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прерывал заседание Кабинета министров в связи со срочным телефонным звонком Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Как отметил собеседник агентства, во время вступительного слова в начале заседания Кабмина Н.АЗАРОВУ срочно позвонил по телефону В.ЯНУКОВИЧ. О теме разговора не сообщается.

После разговора Н.АЗАРОВ продолжил заседание Кабинета министров и сейчас выступает перед членами правительства со вступительным словом.