Азарову срочно звонил Янукович

10:38, 20 апреля 2011
Политика
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Сообщает источник

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прерывал заседание Кабинета министров в связи со срочным телефонным звонком Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Как отметил собеседник агентства, во время вступительного слова в начале заседания Кабмина Н.АЗАРОВУ срочно позвонил по телефону В.ЯНУКОВИЧ. О теме разговора не сообщается.

После разговора Н.АЗАРОВ продолжил заседание Кабинета министров и сейчас выступает перед членами правительства со вступительным словом.

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