Азарову срочно звонил Янукович
10:38, 20 апреля 2011Политика
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Сообщает источник
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прерывал заседание Кабинета министров в связи со срочным телефонным звонком Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.
Как отметил собеседник агентства, во время вступительного слова в начале заседания Кабмина Н.АЗАРОВУ срочно позвонил по телефону В.ЯНУКОВИЧ. О теме разговора не сообщается.
После разговора Н.АЗАРОВ продолжил заседание Кабинета министров и сейчас выступает перед членами правительства со вступительным словом.
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