МВФ выделит Украине очередной транш после повышения цены на газ и пенсионной реформы

Международный валютный фонд выделит очередной транш кредита Украине по программе stand by после того, как власти страны выполнят свои обещания повысить цены на газ для населения и провести пенсионную реформу.

Об этом заявил глава Европейского департамента МВФ Антонио БОРГЕС 16 апреля в Вашингтоне во время весенней встречи МВФ и Всемирного банка, сообщает телеканал «Интер».

"Самые большие проблемы - в сфере налогов и финансов. Мы хотим, чтобы страна выполняла свои обязательства: проводила пенсионную реформу, повышала цены на газ. Как только это произойдёт - мы продолжим выделение средств", - сказал А.БОРГЕС.

Как сообщалось, очередной транш от МВФ в размере 1,5 млрд. долл. Украина должна была получить в марте. Но выделение денег было отложено из-за невыполнения Киевом условий банка.

Сегодня в Вашингтоне при участии украинской делегации пройдут переговоры о судьбе нового транша. Киев рассчитывает, что МВФ согласится смягчить свои требования о сроках проведения ряда реформ.