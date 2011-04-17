МВФ выделит Украине очередной транш после повышения цены на газ и пенсионной реформы
"Мы хотим, чтобы страна выполняла свои обязательства" - заявил глава Европейского департамента МВФ
Международный валютный фонд выделит очередной транш кредита Украине по программе stand by после того, как власти страны выполнят свои обещания повысить цены на газ для населения и провести пенсионную реформу.
Об этом заявил глава Европейского департамента МВФ Антонио БОРГЕС 16 апреля в Вашингтоне во время весенней встречи МВФ и Всемирного банка, сообщает телеканал «Интер».
"Самые большие проблемы - в сфере налогов и финансов. Мы хотим, чтобы страна выполняла свои обязательства: проводила пенсионную реформу, повышала цены на газ. Как только это произойдёт - мы продолжим выделение средств", - сказал А.БОРГЕС.
Как сообщалось, очередной транш от МВФ в размере 1,5 млрд. долл. Украина должна была получить в марте. Но выделение денег было отложено из-за невыполнения Киевом условий банка.
Сегодня в Вашингтоне при участии украинской делегации пройдут переговоры о судьбе нового транша. Киев рассчитывает, что МВФ согласится смягчить свои требования о сроках проведения ряда реформ.