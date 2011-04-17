Тимошенко святила вербу во Владимирском соборе (фото)

В вербное воскресенье в богослужении в Свято-Владимирском кафедральном соборе УПЦ КП, которое правил Святейший Патриарх Киевский и всея Украины Руси Филарет, приняла участие лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Ее сопровождала группа народных депутатов из фракции БЮТ "Батькивщина".

На протяжении двух часов Тимошенко молилась вместе с прихожанами, а после освящения ивовых ветвочек поздравила Патриарха Филарета с праздником.

Фото -с официального сайта Ю.Тимошенко