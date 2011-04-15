Нардеп об атаке на «противвсехов»: на войне нельзя быть нейтральным

Фракция Коммунистической партии Украины выступает против исключения из закона о выборах народных депутатов положения относительно наличия в избирательном бюллетене графы «против всех».

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил член фракции КПУ Игорь АЛЕКСЕЕВ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН по поводу намерений лишить возможности граждан Украины голосовать против всех.

«Мы против исключения этой позиции», - сказал он. По его словам, в Украине существует избирательное право, а не обязанность. «Если кто-то хочет превратить право в обязанность, то нужно вносить изменения в Конституцию и, таким образом, устанавливать эту обязанность», - сказал он.

По словам народного депутата, в настоящее время действительно существует тревожная тенденция к увеличению количества тех людей, которые голосуют против всех. «Но таким путем мы не решим эту проблему», - сказал И.АЛЕКСЕЕВ.

В свою очередь член фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ отметил, что исключение этой графы будет стимулировать активность граждан. «Они активнее будут принимать участие в выборах, детальнее будут изучать программы политических сил и лидеров», - сказал он.

Член фракции НУ-НС Олесь ДОНИЙ также положительно отнесся к намерению изъять соответствующую графу. По его словам, это будет стимулировать граждан к осознанному политическому выбору. «Если вы голосуете против всех, то вы соглашаетесь с существующей ситуацией. А во время войны нельзя занимать нейтральную позицию», - сказал он.