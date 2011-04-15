Парламент даст ВРЮ право забирать рассмотренные судебные дела?

В Верховной Раде Украины находится несколько законопроектов о праве Высшего совета юстиции истребовать судебные дела рассмотрение которых завершено.

Об этом говорится в комментарии народного депутата Украины Сергея КИВАЛОВА, переданного УНИАН.

«11 марта 2011 года Конституционный Суд Украины, рассмотрев дело по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины, принял решение, которым признал соответствующими Конституции Украины, положения частей первой и второй статьи 25, части третьей статьи 27, части второй статьи 32 Закона Украины «О Высшем совете юстиции». Вместе с тем, положения части третьей статьи 25 Закона Украины «О Высшем совете юстиции» относительно права Высшего совета юстиции истребовать от судов копии судебных дел, рассмотрение которых не завершено, признаны не соответствующими Конституции Украины», - отмечается в комментарии.

Как сказал С.КИВАЛОВ, в своем решении Конституционный Суд Украины отметил, что истребование Высшим советом юстиции любых материалов судебного дела (оригиналов или копий) имеет следствием оценку совершенных судьей процессуальных действий, что расценивается, как вмешательство в осуществление правосудия и противоречит частям первой, второй статьи 126, части первой статьи 129 Конституции Украины».

Отмеченным решением Конституционного Суда Верховной Раде Украины было рекомендовано привести в соответствие с этим Решением часть четвертую статьи 25, часть первую статьи 40 Закона «О Высшем совете юстиции», часть первую статьи 18832 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Следует отметить, что народные депутаты Украины быстро отреагировали на решение Конституционного Суда Украины. Сегодня на рассмотрении Верховной Рады Украины находится несколько законопроектов, направленных на выполнение отмеченного решения. В частности, законопроектом №8246-2 предлагается ввести порядок, в соответствии с которым Высший совет юстиции сможет истребовать судебные дела или их копии в случае, если их рассмотрение завершено. Те дела, которые находятся в процессе рассмотрения, могут быть предоставлены члену Высшего совета юстиции на ознакомление”, - отмечается в комментарии.

“Кроме того, предлагается установить административную ответственность за невыполнение законных требований Высшего совета юстиции о предоставлении информации с учетом положений статьи 25 Закона Украины «О Высшем совете юстиции». Думаю, что предложенный законопроектом порядок является оптимальным путем выполнения решения Конституционного Суда поскольку, с одной стороны, он позволит своевременно реагировать на нарушение закона в процессе рассмотрения дела, которое будет препятствовать в реализации известных преступных схем, когда по иску миноритарных акционеров арестовываются активы компании или налагается запрет о проведении действий по управление компании и тому подобное. В дальнейшем такое постановление отменяется самим судьей, однако последствия, которые такое решение может повлечь в период его действия, – неминуемы. С другой стороны, предложенный порядок соответствует позиции Конституционного Суда, выраженной в решении от 21 мая 2002 года, где отмечено, что ознакомление (без права истребования нерассмотренного дела) не означает проверку судебного дела по существу и не является вмешательством в процесс осуществления правосудия», -подчеркнул С.КИВАЛОВ.