Чечетов надеется на ЦИК - там уже все здоровые, молодые и красивые

Представители коалиции не будут обращаться в Конституционный Суд с представлением относительно разъяснения процедуры прекращения деятельности Верховной Рады Украины в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов-оппозиционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

«Мы не обращались в Конституционный Суд, поскольку точку должна поставить Центральная избирательная комиссия», - сказал он.

В частности, по словам М.ЧЕЧЕТОВА, с одной стороны, ЦИК должен доказать правомочность сложения полномочий депутатами-оппозиционерами, а с другой – сказать, могут ли на смену этим депутатам прийти кандидаты из избирательных списков БЮТ и «Нашей Украины».

Кроме того, отметил он, ЦИК должен дать ответ, можно ли обнулить списки «Нашей Украины» и БЮТ в связи с соответствующими решениями съездов. «Я надеюсь, что ЦИК примет объективное решение, учитывая то, что там (в ЦИК - УНИАН) уже все здоровые, молодые и красивые», - сказал он.

При этом, по словам М.ЧЕЧЕТОВА, согласно имеющейся у него информации, кандидаты в народные депутаты, которые были включены в избирательный список блока «Наша Украина» по квоте ПППУ, готовы занять места в парламенте вместо тех депутатов, которые написали заявления о выходе из фракции. «Я знаю, что у них уже 44 человека готовятся, уже галстуки утюжят, рубашки, костюмы, чтобы прийти по списку «Нашей Украины»», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.