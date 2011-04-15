Литвин слег в Феофанию, и оттуда воюет с Мельниченко

Деснянский суд Киева принял решение перенести рассмотрение иска спикера Владимира Литвина к Николаю Мельниченко в Васильковский горрайонный суд Киевской области.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Мельниченко Николай Неделько.

По его словам, суд удовлетворил соответствующее ходатайство стороны Мельниченко, ведь экс-майор Госохраны зарегистрирован в Васильковском районе Киевской области и дело должно рассматриваться по месту регистрации ответчика.

Вместе с тем адвокат отметил, что представительница Литвина Елена Прокопец настаивала, чтобы дело рассматривалось в Деснянском суде, либо было перенесено в Печерский райсуд Киева.

"Ею была предъявлена ​​справка о том, что господин Литвин сегодня находится на лечении в больнице "Феофания". Она пыталась, чтобы из-за этой справки дело передали в Печерский районный суд", - сказал Неделько.

"Сторона Литвина пыталась удержать дело или в Деснянском районном суде, или на крайний случай направить в Печерский райсуд. Такая небольшая борьба за суды была", - добавил адвокат.

По его словам, у стороны Литвина есть пять дней на обжалование решения о переносе дела в Васильковский горрайонный суд.

Как известно, ранее Литвин подал в суд на Мельниченко, требуя извинений за распространение недостоверной информации относительно него.

В частности, Мельниченко неоднократно утверждал, что Литвин причастен к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.