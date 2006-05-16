Наша Украина ждет объяснений от Тимошенко

“Вчера на переговорах с нашим партнерам – БЮТ и СПУ - я заявил о том, что в связи с неосторожными заявлениями и со стороны Юлии ТИМОШЕНКО, и со стороны Александра МОРОЗА, “Наша Украина” вынуждена приостановить свое участие в переговорном процессе”. Об этом сообщил руководитель юридического департамента “Нашей Украины” Роман ЗВАРИЧ, сообщает пресс-служба блока.

“Как вы помните, - заметил он, - две недели назад Юлия Владимировна заявила, что поскольку, мол, в распоряжении “Нашей Украины должность Президента, то премьером должен быть представитель БЮТ, а спикером Верховной Рады должен стать представитель СПУ”.

«Откровенно говоря, тогда я воспринял эти заявления как неудачную шутку, – сказал Р.ЗВАРИЧ. - Но впоследствии Юлией Владимировной было сделано еще одно заявление, в котором она категорически заявила, что именно такое распределение – их ультимативное условие участия в коалиции».

«Вчера во время переговоров председатель ради нашей Стороны Роман БЕССМЕРТНЫЙ вновь вернулся к этой теме и спросил представителей БЮТ, будут ли они действительно настаивать на таком распределении должностей. На что представители БЮТ нам заявили, что это – не категорическая позиция БЮТ. Впоследствии подошла сама Юлия Владимировна и опять мы получили ответ о том, что БЮТ не ставит такого категорического условия в переговорном процессе».

«Однако сразу после наших переговоров Юлия Владимировна сделала публичное заявление о том, что должность спикера должна быть сохранена за Соцпартией, – заявил Р.ЗВАРИЧ. - МОРОЗ в свою очередь сделал заявление приблизительно такого же содержания, добавив, что должность секретаря СНБОУ также должна быть предметом распределения должностей».

«Поскольку эти заявления в очередной раз прозвучали публично, мы приняли решение о приостановке своего участия в переговорном процессе до окончательного выяснения позиции БЮТ и СПУ, – сообщил Р.ЗВАРИЧ. - То есть - или это действительно ультиматум нашего партера что касается, в частности, спикера, или это лишь их пожелание. От социалистов мы уже получили ответ – что это лишь предложение, но однозначного ответа от БЮТ я не получил».

При этом Р.ЗВАРИЧ заявил, что «бессмысленно утверждать, что должность Президента каким-то образом может повлиять на распределение должностей среди участников коалиции. Хочу напомнить, что еще до начала избирательного процесса все политические силы, в том числе и БЮТ, настаивали на том, чтобы “Наша Украина” не включала Президента в свой список. В течение избирательной кампании лидер БЮТ постоянно говорила о том, что “Наша Украина” не может узурпировать ЮЩЕНКО, потому что он является Президентом всего государства, всей нации. А после выборов – со слов Юлии Владимировны - Виктор Андреевич вдруг стал Президентом «Нашей Украины».

Поэтому, заявил Р.ЗВАРИЧ, «БЮТ должна либо опровергнуть свои заявления, которые касаются Президента и «Нашей Украины», либо публично заявить, что такое видение распределения ключевых должностей в государстве - их ультимативное требование, которое они будут выдвигать во время коалиционных переговоров».

«А ультиматумов «Наша Украина» не воспринимает», - заметил руководитель юридического департамента блока.