Мороз пройдет всю процедуру, и протащит остальных

Только после заключения Центральной избирательной комиссии об «обнулении списков» можно считать, что парламент будет нелегитимным, заявил председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ сегодня на заседании ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «эту процедуру нужно пройти, и только затем съезд соответствующей партии, собранный в соответствии с законом, может принимать соответствующее решение». «До тех пор, пока не будет проведена процедура, пока не поступило подтверждение от ЦИК о соответствующих актах, парламент не может считаться нелегитимным», - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, в соответствии с Регламентом ВР, председательствующий на заседании парламента должен сообщить о выходе депутатов из фракции. По словам А.МОРОЗА, этого не было сделано, поскольку значительной части депутатов не было в зале.

«Кроме того, есть абсолютно обоснованные сомнения в том, что эти сообщения подписали те, о ком идет речь», - сказал А.МОРОЗ.