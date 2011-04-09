Одессу с днем освобождения «поздравляют» союзники фашистов

Накануне дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков, который отмечается 10 апреля, в городе появились поздравительные лайт-боксы вдоль главных магистралей, на которых оказались рядом фотографии советских танкистов и солдат румынской армии (во время Второй мировой войны Румыния была союзницей гитлеровской Германии).

Как заявила в интервью УНИАН депутат фракции «Фронт Змін» горсовета Марина БАГРИЙ-ШАХМАТОВА, «это просто позор, что с рекламных лайт-боксов, озаглавленных «Одесса - город-герой», нас и ветеранов-фронтовиков приветствуют представители оккупационных войск. Поэтому я обратилась с требованием к мэру Алексею КОСТУСЕВУ незамедлительно убрать с улиц плакаты «Одесса - город-герой», на которых изображение советского танка Т-34 на углу улиц Преображенской и Садовой и фотография на уровне глаз – румынских солдат рядом с пулеметом, отдыхающих на Приморском бульваре».

Однако, по ее словам, А.КОСТУСЕВ проигнорировал требование, заявив, что депутаты фракции «Фронт Змін» «ищут проблемы там, где их нет».

В свою очередь, лидер фракции «Батькивщина» в Одесском областном совете Сергей ВЕСЕЛОВ подчеркнул: «Это – только штрих к коллективному портрету пришедшей к власти команды некомпетентных людей. Вот что я отвечаю, когда ко мне, как депутату и офицеру в запасе, также обращаются по этому поводу избиратели. Эти чиновники не только истории не знают. Из-за их некомпетентного, неумелого хозяйствования и цены безудержно растут, и десятки тысяч мелких предпринимателей разоряются, и впервые в Одессе в домах одесситов батареи отопления отключили от теплоснабжения в период отопительного сезона».