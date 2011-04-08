Кравчук возмущается, что Кучма и Ющенко живут на госдачах

Экс-президент Леонид Кравчук возмущается тем, что его коллеги Леонид Кучма и Виктор Ющенко живут на государственных дачах в Конча-Заспе.

Об этом он сказал в интервью Forbes.

"Почему десятки чиновников живут в Конча-Заспе за государственный счет? На каких основаниях Кучма, Ющенко живут на государственных дачах?" - спросил Кравчук.

"Почему, скажем, кроме президента другие так называемые вожди ездят кортежем из четырех автомобилей? По какому праву, спрашивается, перекрываются улицы на час? Когда я был президентом, вперед выезжала машина, закрывала на несколько минут, я проехал, движение возобновилось", - добавил он.

Оценивая размах состояний нынешней элиты, Кравчук отметил, что "если сравнивать жизнь членов политбюро и секретарей ЦК с тем, как живут сегодня, - это детский лепет".

"Моя зарплата была 650 рублей, а квартира - 54 квадратных метров… (Сейчас) элита сорвалась с рельс, потеряла то, что называется честью, совестью, культурой", - сказал он.

"Прочитал в газете о саммите Вышеградской четверки. Была приглашена канцлер Германии. Прибыла на маленьком самолете, с ней - 5 человек. Они не остаются на ночь и даже не обедают. Наши прилетают 60 человек...", - добавил Кравчук.

"Украинская правда" напоминает, что в 2009 году публиковала закрытый список жителей Конча-Заспы. Среди них значился и Кравчук.

Государственная дача предоставлялась ему в пользование на основании распоряжения правительства от 12 июля 1994 года.

Кроме того, он получил полгектара земли в частную собственность, которые решением Киевсовета были выделены пятерым членам семьи первого президента.

Эта земля, после изъятия из дома отдыха "Конча-Заспа", была предоставлена ​​Кравчукам под застройку.