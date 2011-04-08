Ежель хочет провести самый дорогой в истории Украины парад

Военный парад 24 августа может стать самым дорогим за 20 лет Независимости Украины — предварительная смета расходов Министерства обороны превышает 320 млн грн.

Эта цифра вполне сопоставима с количеством денег, выделенных военным на строительство жилья или закупку вооружений и военной техники.

В распоряжении ZN.UA оказался документ, подписанный директором департамента финансов Минобороны Иваном Марко, в котором дополнительные расходы бюджетных средств на парад оцениваются в 265 млн грн (к уже запланированным 56 млн грн).

В частности министерство Михаила Ежеля планирует потратить на «подготовку вооружения и военной техники» к параду 220 млн грн. Кроме того, дополнительно Минобороны просит 72 млн грн на «горюче-смазочные материалы».

Напомним, что в 2008 и 2009 годах военные парады на День Независимости обошлись примерно в 70 млн грн. И даже тогда эксперты скептически оценивали эти суммы, сомневаясь, что все деньги были израсходованы по назначению. В 2010 году парад не проводился.