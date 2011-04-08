Тигипко не пришел в ВР, потому что заболел
10:19, 08 апреля 2011Политика
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Выступает Надрага
|Адам Мартынюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на утреннем заседании парламента председательствующий первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК.
Он отметил, что сегодня во время Часа вопросов к правительству депутаты заслушают информацию Кабинета министров Украины о перспективах пенсионной реформы и погашения задолженности по заработной плате.
А.МАРТЫНЮК сообщил, что от правительства выступит первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА.
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