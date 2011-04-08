Тигипко не пришел в ВР, потому что заболел

Вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО не пришел в Верховную Раду, поскольку находится на больничном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на утреннем заседании парламента председательствующий первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК.

Он отметил, что сегодня во время Часа вопросов к правительству депутаты заслушают информацию Кабинета министров Украины о перспективах пенсионной реформы и погашения задолженности по заработной плате.

А.МАРТЫНЮК сообщил, что от правительства выступит первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА.