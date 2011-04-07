Тимошенко в речи Януковича увидела кино про инпланетян-завоевателей

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что в послании Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Верховную Раду не прозвучало ничего из того, чего ожидала страна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, данное послание «по содержанию, драматизму, напряженности, осознанности того, что говорилось, это было не интереснее, чем заставка на канале «Рада».

«Поскольку в действительности ничего из того, чего ожидала страна, сегодня не прозвучало», - добавила она.

При этом лидер «Батьківщини» подчеркнула, что В.ЯНУКОВИЧ не дал отчета о том, как выполнить обещания, которые он давал во время избирательной кампании. С ее точки зрения, ни одно из обещаний не выполнено.

Ю.ТИМОШЕНО подчеркнула, что в послании неоднократно звучало слово «ресурс», и «создавалось впечатление, что этот доклад делался не лидером нации, не человеком, который заботится о национальных интересах и жизни каждого человека, а это было выступление продавца, одновременно и продающего, и покупающего ключевой ресурс государства».

По ее убеждению, выходит, что страну рассматривают «как ресурс, которым еще, возможно, немножечко поживится его окружение».

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что все это напоминает известные блокбастеры, «когда инопланетяне прибывают на другую планету и им нужны ресурсы - земля, но без людей».

«Приблизительно так выглядело послание Президента Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.