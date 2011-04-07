Мать Гонгадзе не верит, что Кучма отдавал приказ убить ее сына
"Продолжают играться его костями"
Леся ГОНГАДЗЕ не верит, что бывший Президент Украины Леонид КУЧМА отдавал приказ убить ее сына Георгия.
Об этом Л.ГОНГАДЗЕ сказала в интервью газете "Сегодня" (№ 77 от 7 апреля).
"Пока нет трупа, о каком убийстве может быть речь? Пусть покажут мне настоящие останки Гии. Это страшное шоу продолжают, чтобы держать друг друга на крючке. За 10,5 лет этого кошмара поменялись три президента и пять генпрокуроров, и вот аж шестой вдруг возбуждает дело против КУЧМЫ. Я экс-президента не ловила за руку и обвинять не могу. Как и не могу поверить, что он отдавал приказ убить моего сына. Возможно, где-то вспылил, ляпнул, что надо его вывезти за город и снять штаны, а кто-то этим воспользовался, чтобы отстранить КУЧМУ. Все было подстроено", - сказала Л.ГОНГАДЗЕ.
Мать убитого журналиста убеждена, что политикам выгодно жонглировать делом Гонгадзе. По ее мнению, треть успеха предыдущего Президента Виктора ЮЩЕНКО в свое время была достигнута благодаря ее сыну. "И дальше продолжают играть его костями", - добавила она.
Л.ГОНГАДЗЕ также сообщила, что не общается с экс-майором Управления госохраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО. "Когда он понял, что меня нельзя никак использовать, все связи прекратились. Ясно, что за ним кто-то стоит", - убеждена мать журналиста.