Янукович прибыл в парламент

В зале присутствуют министры

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в сессионный зал Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, также в сессионном зале присутствуют премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и члены правительства, судьи и председатель Конституционного Суда Украины, генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА и руководители ряда высших судов Украины.

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