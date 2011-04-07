Янукович прибыл в парламент
10:01, 07 апреля 2011Политика
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В зале присутствуют министры
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в сессионный зал Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, также в сессионном зале присутствуют премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и члены правительства, судьи и председатель Конституционного Суда Украины, генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА и руководители ряда высших судов Украины.
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