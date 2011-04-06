Азаров поручил Клюеву и Бойко найти аргументы для разговора с Путиным

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на встрече с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ 12 апреля в Киеве намерен обсудить вопрос об изменении соглашения о поставках газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что вопрос планируется рассмотреть в ходе заседания на следующей неделе межправительственного украинско-российского комитета по вопросам экономического сотрудничества межгосударственной комиссии.

В связи с этим Н.АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ и министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО подготовить дополнительные аргументы для пересмотра соглашения.