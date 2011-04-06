Украинский дипломат - об истории со стюардессой: это провокация

Украинский дипломат Владимир КОНОВАЛОВ отрицает факт избиения российской стюардессы в московском аэропорту «Шереметьево».

Об этом пишет газета «Сегодня».

«Избил стюардессу? Смешно! Да какое рукоприкладство! После посадки ко мне подошли сотрудники милиции. Якобы я совершил какое-то нарушение. Взяли у меня мой паспорт, но вернули лишь после того, как им махнул рукой представитель консульского департамента. По летному полю за мной бегала эта стюардесса, хотя должна была провожать пассажиров», - рассказал В.КОНОВАЛОВ изданию.

Он уверяет, что вся эта история возникла не просто так. «Я вез два саквояжа с диппочтой, не выпускал их из рук. Это провокация, история специально кем-то спланирована загодя. Стюардессу просто используют. Был такой советский дипкурьер Нетте, которого в свое время застрелили, желая овладеть дипломатической почтой. Может, это нечто похожее?», - говорит дипломат.

Между тем в «Аэрофлоте» рассказали, что украинский дипломат, начальник отдела международных договоров МИДа В.КОНОВАЛОВ, будучи на днях в аэропорту «Шереметьево», ударил российскую стюардессу Ирину ЩЕРБАКОВУ. «27 марта такой инцидент действительно был. Сейчас Ирина ЩЕРБАКОВА находится на больничном», - сообщили газете в пресс-центре «Аэрофлота» и подтвердили, что стюардесса пожаловалась на очень сильный удар В.КОНОВАЛОВА. Причин инцидента в компании не озвучивают.

Тем временем у украинского МИДа, отмечает «Сегодня», третья версия случившегося на борту самолета - перепалка имела место, но лишь словесная. «Перепалку вызвал уровень обслуживания, который не понравился КОНОВАЛОВУ. Вчера он звонил ЩЕРБАКОВОЙ и извинился. Информации о том, было ли рукоприкладство, нет. Владимиру КОНОВАЛОВУ был вынесен устный выговор», - сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ. По его словам, МИД считает инцидент исчерпанным.