Королевская озвучила ультиматум предпринимателей Кабмину

«Мы не ведем переговоры — мы настаиваем на том, чтобы власть поддержала наш пакет законопроектов по защите экономики». Об этом в Верховной Раде заявила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, выступая на рабочей встрече авторов обращения участников АвтоМайдана к премьер-министру Украины, членов Совета предпринимателей Украины с представителями правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что цель сегодняшнего собрания - детально проинформировать представителей Кабмина о сути требований, переданных участниками АвтоМайдана премьер-министру.

«Люди дела сегодня стоят перед выбором – закрываться или идти работать в тень. При этом правительство не предложило своего варианта, что делать этим людям дальше. Поэтому Совет предпринимателей Украины, а это более 200 общественных организаций и профсоюзов, сделал за правительство его работу и подготовил свои предложения, как спасти экономику и сохранить сотни тысяч предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета отметила, что разработанные предпринимателями предложения позволят людям продолжить легальную работу, а не уходить в тень. «Мы не ведем переговоры - мы настаиваем на том, чтобы власть поддержала наш пакет законопроектов по защите экономики», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы готовы любому в этой стране доказать свою правоту. Наши предложения позволят не только сохранить 2,7 млн. предпринимателей в стране, но и до конца года создать 500 000 рабочих мест, что обеспечит, как минимум, 4 млрд. дополнительных поступлений в Пенсионный фонд. Это обеспечит стабильность экономической ситуации и развитие конкурентоспособности страны», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, «наша модель развития малого и среднего бизнеса была протестирована экспертами, протестирована людьми, прошла обсуждение в большинстве регионов Украины. И в прошлом месяце в Киеве 350 представителей общественных организаций и профсоюзов из всех областей Украины ее поддержали. В результате, я зарегистрировала законопроект об упрощенной системе налогообложения и еще 6 законопроектов в Верховной Раде, которые не являются популистскими и политическими. В них заложены экономические инструменты и стимулы для повышения благосостояния людей и развития экономики».

Как заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, «говорят, что есть два способа удвоить ВВП на душу населения. Один – это действительно увеличить ВВП, другой – сократить население. Складывается впечатление, что рецепт украинской власти – это вдвое сократить население, вместо того чтобы развивать экономику».

«Непринятие нашей модели — путь к экономическому и социальному коллапсу. Рост коррупционного налога приведет к подорожанию продуктов питания, одежды, продуктов первой необходимости. Цены вырастут минимум на 20%, а по отдельным группам и больше. Если не остановить разрушения экономики, уже к сентябрю безработица превысит миллион человек. Каждый из них, вместо того чтобы платить налоги и наполнять бюджет, будет получать пособие. Никакая экономика такого давления не выдержит», - прогнозирует депутат.

По ее мнению, правительство скрывает реальное положение дел в экономике, блокирует через налоговую закрытие предприятий, чтобы не показывать глубину обвала. «Очереди в налоговые инспекции на закрытие и ликвидацию предприятий больше, чем на открытие. На ликвидации предприятий чиновники сегодня делают бизнес. При этом нам говорят, что в стране - самый либеральный Налоговый кодекс, и что таких реформ, как в Украине, нет нигде в мире. А на самом деле налоговая душит бизнес. Это самое настоящее экономическое мошенничество», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Комментируя тот факт, что на встречу с лидерами предпринимательских организаций и профсоюзов, вопреки распоряжению премьер-министра не пришли первые лица министерств и ведомств, Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала: «Сегодняшний день стал тестовым для власти. Несмотря на широко декларируемую Кабинетом министров готовность к диалогу с обществом, - власть не в состоянии держать ответ ни за свои слова, ни тем более, за свои действия. Чиновники боятся говорить напрямую с людьми и нести ответственность за свой экономический авантюризм».

«Учитывая, что правительство не выражает готовности вести диалог, мы заявляем о том, что отныне мы оставляем за собой право на адекватную реакцию», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 31 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил провести консультации с авторами обращения к главе правительства участников АвтоМайдана, рассмотреть их предложения по поводу внесения изменений в Налоговый кодекс Украины в части реформирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, рассмотреть законопроекты, касающиеся единого социального взноса и единого налога, изменения в Налоговый кодекс, разработанные с участием предпринимателей.

Совет предпринимателей Украины предложил провести встречу с членами правительства 5 апреля. К участию в рабочем совещании были приглашены: вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ, председатель правления Пенсионного фонда Борис ЗАЙЧУК.

Однако, никто из приглашенных на сегодняшнюю встречу не пришел.

Совет предпринимателей Украины предлагает принять такие законопроекты:

проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№ 8276), который полностью отвечает интересам развития экономики и государства;

поправки в Налоговый кодекс, которые позволят относить на валовые расходы юридических лиц товары и услуги предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения (законопроект № 8217-2);

поправки в Налоговый кодекс по отмене налоговой отчетности о доходах физических лиц (законопроект № 8217-3);

изменения в закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» об отмене единого взноса для пенсионеров и инвалидов (законопроект № 8287);

законопроект №8018 – мораторий на проверки предпринимателей, работающих по упрощенной системе, до 1 января 2012 года;

законопроект №7535, предусматривающий усиление ответственности должностных лиц за создание препятствий ведению предпринимательской деятельности;

законопроект №7536 о пересмотре потребительской корзины, что приведет минимальные социальные стандарты в соответствие с потребностями жизни.