МИД рекомендовал украинцам в Кот-д’Ивуаре не выходить на улицу

МИД Украины рекомендует украинским гражданам в Кот-д’Ивуаре не выходить на улицу в связи со сложной ситуацией в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

“Гражданам Украины, которые обращаются в почетное консульство, рекомендовано не выходить на улицу и в случае возникновения проблем сообщать о них по телефону”, - сказал он.

По словам руководителя пресс-службы МИД, почетное консульство достигло договоренности с командованием Республиканских сил о предоставлении помощи гражданам Украины, которые окажутся в сложной ситуации.

А.ДИКУСАРОВ также сказал, что жертв и пострадавших среди украинцев, количество которых в Абиджане приблизительно 25 человек, нет.

Он также отметил, что ситуация остается напряженной.

По сообщению Посольства Украины в Гвинейской Республике, по состоянию на 1 апреля Республиканские силы, верные легитимному Президенту Кот-д’Ивуара Аласану УАТТАРУ, практически взяли под контроль Абиджан. Правительство А.УАТТАРА ввело в столице комендантский час.

Кроме того, принято решение о закрытии всех сухопутных и морских границ, а воздушные границы открыты во второй половине дня 1 апреля для возможной эвакуации иностранцев, хотя большинство авиакомпаний отменили рейсы в Абиджан.